Venerdì 12 dicembre riapre il traforo del Monte Bianco

Dopo 102 giorni di attività che hanno visto impiegate 24 ore su 24 più di 150 persone, per un totale di oltre 150 mila ore di lavoro, domani 12 dicembre è prevista la riapertura del traforo del Monte Bianco. Il traffico potrà riprendere dalle ore 17: la chiusura del cantiere (che era stato avviato il primo settembre) avviene dopo il completamento degli oltre 800 test funzionali dei sistemi di sicurezza, in corso di svolgimento da fine novembre, e dell'ultima delle cinque esercitazioni obbligatorie di sicurezza previste per il 2025. La riapertura è destinata a ridistribuire il traffico pesante e leggero lungo l'arco alpino, offrendo un sollievo immediato al Frejus e ripristinando l'equilibrio sulla rete.