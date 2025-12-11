Velo islamico l' Austria lo vieta alle ragazze minori di 14 anni

L'Austria ha approvato con vasta maggioranza un provvedimento che vieta il velo islamico nelle scuole per le ragazze sotto i 14 anni. La decisione ha suscitato discussioni sul suo impatto sociale e sulla possibile emarginazione delle comunità musulmane, evidenziando tensioni tra tutela dell'integrazione e rispetto delle diversità.

I legislatori austriaci hanno votato a larga maggioranza per vietare il velo nelle scuole per le ragazze sotto i 14 anni, nonostante i timori che la legge possa aggravare le divisioni sociali ed emarginare i musulmani. La legge potrebbe anche essere annullata dalla Corte costituzionale del Paese. Il divieto è stato proposto dal governo conservatore austriaco, insediatosi a marzo dopo che un partito di estrema destra era arrivato primo alle elezioni ma non era riuscito a formare un esecutivo che ottenesse un sostegno sufficiente a guidare il Paese. Prima del voto Yannick Shetty, leader parlamentare del partito liberale Neos, il partito più giovane della coalizione di governo, ha difeso il divieto. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Velo islamico, l'Austria lo vieta alle ragazze minori di 14 anni

L' #Austria si prepara a proibire alle studentesse sotto i 14 anni di indossare il #veloislamico a #scuola. Anche la Danimarca lo propone. Noi della Lega lo stiamo dicendo da tempo: basta imposizioni a bambine e adolescenti, il velo islamico è sottomissi Vai su X

L'Austria si prepara a proibire alle studentesse sotto i 14 anni di indossare il velo islamico a scuola. Anche la Danimarca lo propone. Noi della Lega lo stiamo dicendo da tempo: basta imposizioni a bambine e adolescenti, il velo islamico è sottomissione. - facebook.com Vai su Facebook

Velo islamico, l'Austria lo vieta alle ragazze minori di 14 anni - I legislatori austriaci hanno votato a larga maggioranza per vietare il velo nelle scuole per le ragazze sotto i 14 anni, nonostante i timori che la ... Secondo iltempo.it

Divieto di velo islamico a scuola, in Austria il Parlamento vota il sì alla misura: non riguarderà i docenti, ma gli alunni under 14 - Il Parlamento in Austria ha votato sì a una legge che vieta il velo nelle scuole per le ragazze sotto i 14 anni. Da orizzontescuola.it