Velo islamico l' Austria lo vieta alle ragazze minori di 14 anni

L'Austria ha approvato con vasta maggioranza un provvedimento che vieta il velo islamico nelle scuole per le ragazze sotto i 14 anni. La decisione ha suscitato discussioni sul suo impatto sociale e sulla possibile emarginazione delle comunità musulmane, evidenziando tensioni tra tutela dell'integrazione e rispetto delle diversità.

I legislatori austriaci hanno votato a larga maggioranza per vietare il velo nelle scuole per le ragazze sotto i 14 anni, nonostante i timori che la legge possa aggravare le divisioni sociali ed emarginare i musulmani. La legge potrebbe anche essere annullata dalla Corte costituzionale del Paese. Il divieto è stato proposto dal governo conservatore austriaco, insediatosi a marzo dopo che un partito di estrema destra era arrivato primo alle elezioni ma non era riuscito a formare un esecutivo che ottenesse un sostegno sufficiente a guidare il Paese. Prima del voto Yannick Shetty, leader parlamentare del partito liberale Neos, il partito più giovane della coalizione di governo, ha difeso il divieto.

