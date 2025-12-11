Vedovamazzei The Cool Couple e Nicolas Ballario protagonisti dell' ultimo appuntamento con uno in due

Milanotoday.it | 11 dic 2025

Mercoledì 17 dicembre alle ore 18.30, Via Stampa presenta l'ottavo appuntamento con Uno in Due, ciclo di conferenze ideato dagli artisti Marco Bongiorni e Ettore Favini per celebrare il rito della condivisione tipicamente milanese. Ispirato alla celebre espressione dialettale milanese “vün in dü”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

