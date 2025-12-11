Vecchio ospedale dopo 15 anni c' è un compratore forse
Dopo 15 anni di attesa, un possibile acquirente si fa avanti per il vecchio ospedale di Vimercate. La Asst Brianza, proprietaria del comparto dismesso vicino al centro città, ha avviato una nuova asta pubblica dopo il fallimento della prima gara, riaccendendo l'interesse sulla riqualificazione dell'area.
Dopo la prima gara andata a vuoto, la Asst Brianza - proprietaria del comparto situato a pochi passi dal centro di Vimercate e ormai dismesso - aveva indetto una nuova procedura di alienazione, di fatto una seconda asta pubblica. Ora, per il vecchio ospedale di Vimercate, qualcosa sembrerebbe. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Condivido e faccio mia la riflessione del mio amico Salvatore Chiarello, che ancora una volta dimostra grande lucidità e capacità di analisi; immaginare di poter fare del vecchio ospedale un parcheggio multipiano, vuol dire avere una visione anni luce distante - facebook.com Vai su Facebook
