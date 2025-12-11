Varese assalta una bimba di 3 anni davanti all’asilo e la bacia | arrestato per violenza sessuale

Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Cardano al Campo, Varese, dopo aver aggredito una bambina di 3 anni all’uscita dell’asilo, costringendola a subire baci insistenti e violenti. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 9 dicembre, e l’uomo è accusato di violenza sessuale.

All’uscita di un asilo nido di Cardano al Campo (Varese), nel pomeriggio del 9 dicembre, un uomo di 35 anni avrebbe afferrato una bambina di 3 anni e l’avrebbe costretta a subire baci insistenti sul viso e sulla bocca. Secondo quanto riferito dai testimoni, il 35enne si sarebbe avvicinato rapidamente alla piccola, l’avrebbe strattonata e poi si sarebbe dato alla fuga quando i presenti hanno reagito per fermarlo. La madre e la zia della bambina hanno subito allertato le autorità di Varese. Poco dopo, le volanti del commissariato di Gallarate, insieme alla polizia locale, hanno rintracciato il sospettato nelle vicinanze dell’istituto. 🔗 Leggi su Open.online

Varese, assalta una bimba di 3 anni davanti all’asilo e la bacia: arrestato per violenza sessuale - L’uomo, un extracomunitario irregolare, è stato arrestato dopo l'allerta lanciata dalla madre e dalla zia della piccola L'articolo Varese, assalta una bimba di 3 anni davanti all’asilo e la bacia: arr ... Da msn.com

Strattona e bacia una bimba di 3 anni davanti all’asilo: 35enne arrestato per violenza sessuale - La polizia di Stato ha arrestato un 35enne per violenza sessuale aggravata a Cardano al Campo (Varese). Lo riporta fanpage.it

Dalla A2 alla C2: riviviamo il weekend del #calcioa5 varesotto Real Sesto ko, Varese C5 sempre più su, weekend difficile per le altre LEGGI TUTTO QUI #VareseSport #calcio #calcioa5 - facebook.com Vai su Facebook