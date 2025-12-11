Vanoli sicuro | Fiorentina ecco cosa ti serve per puntare alla vittoria anche in Europa Sul momento…

Vanoli sottolinea l'importanza di una vittoria per la Fiorentina, sia in Europa che in campionato, in un momento di crisi per i viola. L’allenatore evidenzia la necessità di una reazione forte per ritrovare autostima e confidence, cruciali per il percorso della squadra. La sfida contro la Dinamo Kiev rappresenta un’occasione chiave per invertire la rotta.

Vanoli e la Fiorentina puntano alla vittoria per ritrovare autostima. L’allenatore viola chiede una reazione La Fiorentina affronta un momento delicato della stagione, e Vanoli lo sa bene: proprio per questo alla vigilia della sfida di Conference League contro la Dinamo Kiev il tecnico ha ribadito l’importanza di una vittoria che possa dare fiducia e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

