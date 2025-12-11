Vanoli pensa solo a Fiorentina-Verona | È una finale dentro di noi abbiamo ancora dei fantasmi

Vanoli si concentra sulla sfida tra Fiorentina e Verona, definendola una vera e propria finale. Dopo la recente vittoria in Conference, il tecnico riconosce che la squadra deve affrontare le proprie paure e insicurezze per affrontare al meglio questa delicata partita. Un momento decisivo per la stagione dei viola, che cercano continuità e fiducia.

Vanoli ha un unico pensiero dopo aver visto la sua Fiorentina ritrovare la vittoria in Conference: "Dentro di noi abbiamo ancora dei fantasmi, col Verona sarà una finale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

. @acffiorentina, Vanoli: "Non ci possiamo permettere di pensare al Verona, stasera è fondamentale. Dzeko capitano? Se lo merita" Vai su X

Clamoroso in casa Fiorentina! L’ex tecnico del Torino Paolo Vanoli è già a rischio esonero ?. Sarà decisiva la partita di domenica contro il Verona : in caso di passo falso, si potrebbe pensare al ritorno di Pioli sulla panchina viola . - facebook.com Vai su Facebook

Vanoli pensa solo a Fiorentina-Verona: “È una finale, dentro di noi abbiamo ancora dei fantasmi” - Vanoli ha un unico pensiero dopo aver visto la sua Fiorentina ritrovare la vittoria in Conference: “Dentro di noi abbiamo ancora dei fantasmi, col Verona sarà una finale”. Riporta fanpage.it

Fiorentina, Vanoli: “Prima questa partita, poi il Verona. Dzeko capitano? Se lo merita” - Le parole di Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida contro la Dinamo Kiev ... Secondo gianlucadimarzio.com