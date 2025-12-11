Vanoli | Fatto un passo in avanti Ora in ritiro per preparare il Verona

La Fiorentina torna alla vittoria al Franchi con una prestazione convincente contro la Dinamo Kiev, terminata 2-1. Kean e Gudmundsson, quest'ultimo subentrato con impatto, hanno portato i tre punti ai viola. Intanto, il Vanoli ha compiuto un passo avanti e si sta preparando attraverso un ritiro in vista della prossima sfida contro Verona.

Firenze, 11 dicembre 2025 - La Fiorentina torna finalmente alla vittoria e lo fa battendo la Dinamo Kiev al Franchi per 2-1, grazie ai gol di Kean e Gudmundsson, entrato in modo incisivo nella partita. Piccoli segnali dai viola, bravi a riportarsi in vantaggio dopo aver subito il gol del momentaneo pareggio. Davanti a poco meno di 9.000 spettatori la Fiorentina ha provato a rinascere. Adesso è attesa alla ben più importante prova contro il Verona. Nel dopo gara ecco l'analisi di Paolo Vanoli. "Ho sempre detto che era una competizione a cui teniamo. Faccio i complimenti a chi ha giocato e a chi è entrato.

Clamoroso in casa Fiorentina! L'ex tecnico del Torino Paolo Vanoli è già a rischio esonero ?. Sarà decisiva la partita di domenica contro il Verona : in caso di passo falso, si potrebbe pensare al ritorno di Pioli sulla panchina viola .

Ferrari: "Ho visto delle lacrime in spogliatoio. La svolta? Vanoli è ad un passo"

