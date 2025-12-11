Valtesse vandalizzati gli alberi di Natale al giardino Gianni Rodari | rami incendiati e decorazioni rotte

Gli alberi di Natale nel giardino “Gianni Rodari” a Bergamo sono stati vandalizzati, con rami incendiati e decorazioni rotte. Situato lungo via Pinetti e inaugurato nel 2023, il giardino è un luogo dedicato alla gentilezza e alla letteratura per bambini, ispirato alle opere dello scrittore piemontese. Un episodio che ha suscitato sgomento tra i visitatori e la comunità locale.

Bergamo. Il Giardino “Gianni Rodari”, che si sviluppa lungo un tratto di via Pinetti, è un viaggio nella gentilezza: inaugurato nella primavera del 2023, propone alcuni dei racconti, delle filastrocche e delle favole per bambini e ragazzi più famose dello scrittore, giornalista e poeta piemontese. Messaggi di pace e contro la guerra, che promuovono bellezza ed educazione. Concetti che non hanno evidentemente fatto presa su coloro che nella serata di mercoledì 10 dicembre hanno pensato bene di prendere di mira alcuni alberelli di Natale addobbati dai residenti nello spiazzo circolare che si trova nella zona dell’ingresso da via della Conca Fiorita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

