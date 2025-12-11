Valsassina parte la navetta invernale gratuita per raggiungere le funivie
L'Altopiano Valsassinese potenzia il suo servizio di trasporto con l'attivazione di una navetta gratuita invernale, pensata per agevolare l'accesso alle funivie. Dopo il successo dello shuttle estivo, questa iniziativa mira a facilitare i trasferimenti dei visitatori durante la stagione invernale, offrendo un collegamento comodo e sostenibile per scoprire le bellezze della Valsassina.
Dopo il successo dello shuttle estivo, l'Altopiano Valsassinese si prepara alla stagione invernale con un servizio ancora più strutturato. Dal 27 dicembre 2025 all'8 marzo 2026 prenderà il via la navetta funivie, ora ufficialmente riconosciuta come linea di trasporto pubblico locale D136 e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Oggi parte la nostra campagna publicitaria televisiva ore 20- 10 tele Valsassina canale 114 - facebook.com Vai su Facebook
