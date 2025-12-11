Valmontone il nuovo Mc Donald' s su via della Pace apre i battenti Tutte le informazioni

A Valmontone apre un nuovo punto vendita McDonald's, situato in via della Pace. Questo nuovo ristorante si aggiunge alle recenti aperture nella zona sud di Roma, ampliando l'offerta di servizi fast food nella zona. L'inaugurazione rappresenta un'ulteriore novità per la comunità locale e per i numerosi visitatori della zona.

Come vi avevamo annunciato in esclusiva a ottobre scorso dopo quello di San Cesareo nelle zone a sud di Roma da oggi si arricchiranno di un nuovo ristorante McDonald’s di Valmontone, situato in via della Pace snc. proprio di fronte all'ingresso principale del Valmontone Outlet e sarà l'84esimo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it