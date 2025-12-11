Valmontone il nuovo Mc Donald' s su via della Pace apre i battenti Tutte le informazioni
A Valmontone apre un nuovo punto vendita McDonald's, situato in via della Pace. Questo nuovo ristorante si aggiunge alle recenti aperture nella zona sud di Roma, ampliando l'offerta di servizi fast food nella zona. L'inaugurazione rappresenta un'ulteriore novità per la comunità locale e per i numerosi visitatori della zona.
Come vi avevamo annunciato in esclusiva a ottobre scorso dopo quello di San Cesareo nelle zone a sud di Roma da oggi si arricchiranno di un nuovo ristorante McDonald’s di Valmontone, situato in via della Pace snc. proprio di fronte all'ingresso principale del Valmontone Outlet e sarà l'84esimo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Valmontone, parte il nuovo McDonald’s: ristorante, McCafé, area giochi e McDrive - Inaugura l’11 dicembre 2025 il nuovo McDonald’s di Valmontone, 84° ristorante in provincia: 50 nuovi posti di lavoro, McDrive, McCafé e area bimbi ... ilquotidianodellazio.it scrive
McDonald’s apre un nuovo ristorante a Valmontone - Il ristorante ha assunto 50 persone, generando valore economico e sociale per il territorio localeValmontone, 10 dicembre 2025 ... Secondo meridiananotizie.it
Eleonora Mattia. . Ieri, tornando sul nuovo stadio “Dei Gelsi” e sulla nuova pista ciclabile di Valmontone, ho sentito il cuore fare un passo indietro. Come se questo luogo sapesse ancora tutto di me:le mie paure, i miei silenzi, le volte in cui cercavo uno sguardo - facebook.com Vai su Facebook