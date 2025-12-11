Valle del Risaro collaudata la nuova sbarra | impedirà lo sversamento dei rifiuti
Una nuova sbarra è stata installata nella Valle del Risaro, garantendo un intervento concreto contro lo sversamento di rifiuti. Collocata vicino all’ex cementificio, questa struttura mira a tutelare l’area, recentemente concessa dal Comune di Roma come zona agricola, rafforzando le misure di tutela ambientale e prevenendo l’abbandono di rifiuti.
