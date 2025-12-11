Valeria Marini | al Lirico di Cagliari per la prima di ' Otello' di Verdi | Mi sono emozionata

Lapresse.it | 11 dic 2025

Apertura solenne con l’esecuzione dell’Inno di Mameli, teatro gremito e atmosfera da grandi occasioni per la serata inaugurale della stagione d’opera del Teatro Lirico di Cagliari: pubblico in piedi e tanta emozione durante l’esecuzione dell’Inno che ha dato il via alla serata con l’attesa prima di Otello. Il sovrintendente Andrea Cigni ha accolto gli spettatori all’ingresso con calore, in una serata che segna l’apertura della nuova stagione. In platea anche Valeria Marini, elegante in lungo nero: “Amo Verdi e sono emozionata. È la mia prima volta al Lirico ma tornerò”, dice orgogliosa delle sue origini cagliaritane. 🔗 Leggi su Lapresse.it

