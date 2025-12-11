Val Thorens trionfo di Deromedis e doppietta italiana | prima storica per l’Italia nello SkiCross

A Val Thorens si è scritto un capitolo storico dello SkiCross italiano. Simone Deromedis conquista la vittoria nella gara-1 di Coppa del Mondo, mentre Edoardo Zorzi si piazza secondo, segnando la prima doppietta azzurra in una big final. Un risultato che rappresenta un traguardo importante per lo sport italiano nello sci acrobatico.

