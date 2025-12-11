Val d’Isère definiti i convocati azzurri per gigante e slalom del 13 e 14 dicembre

Sono stati ufficializzati i convocati azzurri per le gare di gigante e slalom in Val d’Isère, in programma il 13 e 14 dicembre. La selezione italiana include Vinatzer in doppio impegno, mentre la rosa per lo slalom è stata completata. Ecco i nomi degli atleti che rappresenteranno l’Italia in questa tappa importante della stagione.

Annunciati i sestetti per le due gare francesi: Vinatzer doppio impegno, selezione completata per lo slalom. Start alle 9:30, seconde manche alle 13. Sono state ufficializzate le formazioni italiane che prenderanno parte al gigante e allo slalom di Val d'Isère, in programma sabato 13 e domenica 14 dicembre. Lo staff tecnico, coordinato dal direttore tecnico Max Carca e dal responsabile dei gigantisti e slalomisti Mauro Pini, ha completato le convocazioni dopo una selezione dedicata alla gara tra i pali stretti.

