Vaccino anti-parotite flop

Negli ultimi mesi, numerosi paesi con alti tassi di copertura vaccinale contro Morbillo, Parotite e Rosolia hanno registrato una preoccupante recrudescenza di casi di parotite. Questo fenomeno solleva interrogativi sull'efficacia delle strategie di vaccinazione e sulla possibile insorgenza di nuove sfide nella gestione delle malattie infettive.

Diversi paesi con un'elevata copertura vaccinale Morbillo-Parotite-Rosolia hanno sperimentato una ripresa delle epidemie di parotite. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Vaccino anti-parotite flop

Sabato 13 dicembre – Open Day Vaccinale antinfluenzale! Dalle 9.00 alle 13.30 puoi fare il vaccino contro l’influenza gratuitamente e senza prenotazione in tutti i 9 centri vaccinali della provincia. Durante l’open day sarà possibile: fare vaccino antinflue - facebook.com Vai su Facebook

Stati Uniti. Il comitato per i vaccini dei Cdc ha votato per non raccomandare più il vaccino combinato contro morbillo, parotite, rosolia e varicella per i bambini di età ... - Il comitato vaccinale statunitense ha votato contro l’uso del vaccino combinato MMRV per i bambini sotto i 4 anni, raccomandando dosi separate per ridurre il rischio di convulsioni febbrili. Segnala quotidianosanita.it