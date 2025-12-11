Vaccini l’Oms è sicura dopo un nuovo studio | Non causano l’autismo Analisi passate errate e screditate dagli esperti

Un nuovo studio, basato su oltre quindici anni di ricerche internazionali, conferma che i vaccini non sono collegati allo sviluppo dell'autismo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ribadisce la sicurezza delle vaccinazioni, smontando analisi passate che avevano generato dubbi e controversie.

Un nuovo esame conferma, sulla base di oltre quindici anni di studi internazionali, che non esiste alcun legame tra vaccini e disturbi dello spettro autistico. Una nuova analisi condotta da un Comitato globale di esperti dell’Oms sulla sicurezza dei vaccini ha rilevato che, sulla base delle prove disponibili, non esiste alcun nesso causale tra vaccini e disturbi dello spettro autistico (Asd). - Notizie.com La conclusione ribadisce la posizione dell’Organizzazione mondiale alla sanità secondo cui i vaccini infantili non causano l’autismo. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Vaccini, l’Oms è sicura dopo un nuovo studio: “Non causano l’autismo. Analisi passate errate e screditate dagli esperti”

