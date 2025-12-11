Vaccinazione antinfluenzale con babbo Natale | apertura straordinaria riservata ai bambini fino a 6 anni
La ASL di Pescara ha deciso di aprire straordinariamente il centro vaccinale di via Paolini domenica 14 dicembre, dalle 9 alle 13, dedicando un open day alla vaccinazione antinfluenzale per i bambini fino a 6 anni. Un'iniziativa speciale per garantire protezione e sicurezza ai più piccoli durante la stagione influenzale.
La mattinata sarà resa più accogliente dal passaggio di Babbo Natale, che porterà un saluto ai più piccoli, e dai canti natalizi del coro "The Original NewPort Gospel Singers", con l'obiettivo di creare un'atmosfera festosa e rassicurante per i bambini e le loro famiglie.
