Vacanze viaggi e caos in aeroporto ladri in agguato | ecco come evitare i furti delle valigie
Con l’arrivo delle vacanze di Natale, sono in aumento i viaggi in aeroporto, ma anche il rischio di furti nelle valigie. In questo articolo, scoprirai alcuni semplici consigli per proteggere i tuoi effetti personali e viaggiare in tutta sicurezza, evitando spiacevoli sorprese durante le trasferte.
Si avvicinano le vacanze di Natale, e molti si stanno già preparando a viaggiare; purtroppo può capitare che, compiendo lunghe tratte o comunque spostandosi di città in città in aereo, qualche malintenzionato prenda di mira le nostre valigie. I furti sono frequenti. Si tratta di un problema da non trascurare. Ecco dunque una serie di accortezze che andrebbero adottate per proteggere i propri bagagli. I turisti sono prede facili per i ladri, che attendono l'occasione giusta per entrare in azione. Che sia in un parcheggio, o al ritiro bagagli, non si può mai stare tranquilli fino a quando non raggiungiamo la destinazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Caos aeroporti: ecco come ottenere il rimborso del biglietto e delle spese sostenute - Si può richiedere il rimborso del biglietto ma non si ha diritto al 'bonus' di 600 euro: si tratta di cause di forza maggiore per le quali le compagnie aeree non possono far nulla. Riporta unionesarda.it
