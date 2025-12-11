Vacanze di Natale 2025 | 14 offerte per partire senza andare troppo lontani

Vanityfair.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri 14 offerte per le vacanze di Natale 2025, ideali per soggiorni vicino a casa. Include skipass nelle tariffe, atmosfere natalizie autentiche e tante idee per festeggiare in Italia o nelle vicinanze, garantendo relax e magia senza allontanarsi troppo.

Skipass inclusi nelle tariffe delle camere, atmosfere natalizie come quelle di casa, e poi ancora tante idee per trascorrere le feste di Natale in Italia (o poco distante). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

vacanze di natale 2025 14 offerte per partire senza andare troppo lontani

© Vanityfair.it - Vacanze di Natale 2025: 14 offerte per partire senza andare troppo lontani

vacanze natale 2025 14Scuola: quando iniziano le vacanze di Natale 2025?/ Il calendario regione per regione: ecco quando finiscono - Scuola, quando iniziano le vacanze di Natale 2025: il calendario di tutte le regioni e i dettagli sul ritorno sui banchi dopo l'Epifania ... Da ilsussidiario.net

vacanze natale 2025 14Natale 2025, quando chiudono le scuole per le vacanze - Mentre ci avviciniamo all’ 8 dicembre, molti studenti italiani stanno già preparando i bagagli per il lungo ... Riporta novella2000.it