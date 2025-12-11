Va in pizzeria e trova l' auto depredata | Siamo esasperati

Un residente di Aversa si trova a fare i conti con un'effrazione mentre si trova in pizzeria. La sua Fiat 500 X, parcheggiata in via Salvatore Di Giacomo, è stata depredata dai ladri, lasciando la vittima esasperata e senza parole per l'accaduto. Un episodio che evidenzia ancora una volta le problematiche legate alla sicurezza nella zona.

Va a mangiare una pizza e quando torna trova la sua auto depredata dai ladri. Succede ad Aversa, in via Salvatore Di Giacomo, dove una Fiat 500 X è stata presa d’assalto.I malfattori hanno rotto un finestrino e hanno aperto l’auto rubando lo stereo e il computer di bordo. Poi, non contenti, hanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

