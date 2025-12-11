Va in carcere a 17 anni Non rispetta le regole della comunità | arrestato

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dopo aver violato le regole della comunità e dell'ambiente scolastico. La sua condotta non conforme alle norme ha portato alla decisione di un provvedimento restrittivo, evidenziando le difficoltà nel rispetto delle regole tra i giovani in contesti di formazione e socializzazione.

Non ha osservato le regole comportamentali comuni a tutti, né presso una comunità cesenate dove era stato mandato e neppure a scuola con i suoi compagni di classe e con i professori. Così è stato arrestato e ora si trova nel carcere minorile di Bologna. Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di San Carlo di Cesena, hanno arrestato un 17enne, straniero, in esecuzione dell’ordinanza di aggravamento di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Bologna. Il giovanissimo, che era stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato avvenuto a Bologna nell’agosto scorso, era stato collocato in una comunità del cesenate poiché ritenuto presunto responsabile di concorso in rapina aggravata e porto di armi o strumenti atti all’offesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Va in carcere a 17 anni. Non rispetta le regole della comunità: arrestato

Va in carcere a 17 anni. Non rispetta le regole della comunità: arrestato - Visto il suo comportamento, il giudice ha disposto l’aggravamento delle misure cautelari. Scrive ilrestodelcarlino.it

