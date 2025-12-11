Utrecht – Nottingham Forest 1-2 | Jesus segna il vincitore nel finale

Nel match di Utrecht, Nottingham Forest ha conquistato una vittoria inaspettata per 2-1, con Jesus che ha segnato il gol decisivo nel finale. Questa vittoria ha rotto un digiuno di 30 anni senza successi in trasferta in Europa per i Reds, segnando un momento storico per il club.

2025-12-11 21:45:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Forest ha tardato a porre fine a un’attesa di 30 anni per una vittoria esterna in Europa. Igor Jesus ha segnato un gol vincente all’88’ mentre il Nottingham Forest ha ottenuto la prima vittoria esterna della sua stagione in Europa League battendo l’Utrecht 2-1. Arnaud Kalimuendo ha portato il Forest in vantaggio con un bel gol in solitaria al 7? del secondo tempo, ma sembrava che una squadra dell’Utrecht che non aveva ancora vinto in Europa League in questa stagione avrebbe rivendicato qualcosa dalla partita quando l’ex difensore dello Swansea City Mike Van der Hoorn si è intrufolato sul secondo palo per pareggiare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com