Uso smodato dei social? I giovani rischiano di sentirsi meno connessi al proprio corpo

L'uso eccessivo dei social media tra i giovani può influire sulla percezione di sé e sul rapporto con il proprio corpo. Questo fenomeno, sempre più diffuso, porta a una diminuzione dell'attenzione alle sensazioni fisiche e a una sensazione di distacco dall'esperienza corporea, con potenziali conseguenze sul benessere psicofisico.

Pisa, 11 dicembre 2025 - Sentirsi meno in contatto con il proprio corpo, prestare meno attenzione alle sue sensazioni, percepirsi più distanti dalla propria esperienza fisica. L'uso problematico dei social media non influisce solo sull'attenzione o sull'umore: può favorire nel tempo il distacco dall'esperienza corporea. È quanto emerge da uno studio pubblicato sul Journal of Behavioral Addictions, intitolato "A 2-wave study on the associations between dissociative experiences, maladaptive daydreaming, bodily dissociation, and problematic social media use" e firmato da Silvia Casale dell'Università di Firenze, Simon Ghinassi dell'Università di Pisa e Jon D.