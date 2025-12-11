USA proposta shock | i turisti stranieri dovranno mostrare 5 anni di attività social e molto altro per entrare nel Paese

Una nuova proposta negli Stati Uniti prevede controlli più stringenti per i turisti stranieri, tra cui la richiesta di mostrare cinque anni di attività sui social media e altre verifiche approfondite. La misura mira a rafforzare la sicurezza, ma solleva interrogativi sulla privacy e sui diritti dei visitatori internazionali.

I viaggiatori che intendono visitare gli Stati Uniti dovranno fare i conti con dei controlli molto più invasivi di quelli attuali. Una nuova proposta dell’amministrazione Trump, pubblicata mercoledì sul Federal Register, prevede che i turisti stranieri dovranno rivelare gli ultimi cinque anni della propria vita sui social media per ottenere l’autorizzazione al viaggio. Le nuove regole si applicheranno anche a chi appartiene al programma di esenzione dei visti, come i cittadini dell’Unione Europea, italiani compresi. Stando al documento depositato dal Dipartimento della Sicurezza Interna, coloro che chiederanno di entrare negli Stati Uniti nell’ambito del programma di esenzione dal visto ( Visa Waiver Program ) saranno tenuti ad aggiungere i social media come elemento obbligatorio dei dati. 🔗 Leggi su Cultweb.it

