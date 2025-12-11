usa la camera rafforza la sicurezza europea in contrasto con la linea di trump

La Camera degli Stati Uniti approva la legge di autorizzazione sulla difesa per il 2026, un provvedimento da 900 miliardi di dollari che mira a rafforzare la sicurezza europea e a consolidare l'impegno NATO, in contrasto con le posizioni di Trump. La legge limita riduzioni di truppe e modifiche alle missioni internazionali, sottolineando un approccio più deciso nel settore della difesa.

La Camera degli Stati Uniti ha approvato la legge di autorizzazione sulla difesa nazionale per il 2026, un provvedimento da 900 miliardi di dollari che tra le altre cose rafforza la sicurezza europea e limita la possibilità di ridurre truppe o modificare missioni legate alla Nato. Il voto bipartisan arriva in chiaro contrasto con i recenti attacchi di Donald Trump all'Europa e con la nuova Strategia di sicurezza nazionale della Casa Bianca, pubblicata alcuni giorni fa, nella quale l'amministrazione ha sostanzialmente ribadito che la sicurezza europea non è più una priorità americana.