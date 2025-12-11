Urbanistica a Milano sequestrato anche il cantiere della torre Unico-Brera | 27 indagati

Continua l'emergere di problematiche legate all'urbanistica a Milano, con il sequestro preventivo del cantiere della torre Unico-Brera. L'operazione, disposta dal gip Mattia Fiorentini, ha portato all'indagine di 27 persone coinvolte in un quadro di presunti illeciti nel settore edilizio della città.

Lo scandalo urbanistica a Milano continua ad allargarsi. L'ultimo capitolo riguarda il sequestro preventivo del cantiere Unico-Brera disposto dal gip di Milano, Mattia Fiorentini, e iniziato nella mattinata di giovedì. La Guardia di Finanza ha eseguito il provvedimento nella centralissima via Anfiteatro 7, dove si sarebbe dovuto costruire il progetto dei costruttori Carlo e Stefano Rusconi. Il progetto appare simile a quello di altri già finiti sotto sequestro: la trasformazione di due ruderi settecenteschi di 5 e 3 piani, demoliti nel 2006, in una torre di 11 piani per oltre 34 metri, 27 appartamenti e 45 abitanti potenziali.