Urbanistica a Milano ecco il cantiere sequestrato | il video della torre Unico-Brera in costruzione

È stato sequestrato il cantiere del progetto edilizio Unico-Brera a Milano, situato in via Anfiteatro 7. Il complesso residenziale, composto da due edifici di 4 e 11 piani, è coinvolto in una maxi inchiesta sulla gestione urbanistica nella città. Di seguito il video che mostra lo stato attuale del cantiere.

È stato sequestrato il cantiere del progetto edilizio Unico-Brera, in via Anfiteatro 7, a Milano. Il complesso residenziale – composto da due edifici di 4 e 11 piani – è parte della maxi inchiesta sulla gestione urbanistica nel capoluogo lombardo. Il sequestro è stato eseguito dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza. Ventisette le persone indagate. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Urbanistica a Milano, ecco il cantiere sequestrato: il video della torre Unico-Brera in costruzione

Milano, inchieste sull'urbanistica: la gdf sequestra un palazzo in zona Brera #milano #11dicembre Vai su X

Milano | Porta Nuova – Approvata la variante urbanistica per il “Pirellino” di via Pirelli 39 - facebook.com Vai su Facebook

Inchiesta sull'urbanistica a Milano, sequestrato un cantiere in pieno centro storico - Questa volta la guardia di finanza ha messo i sigilli al cantiere per la realizzazione di due palazzi in zona Brera, in pieno c ... Secondo tg.la7.it

Inchiesta urbanistica, sequestrato cantiere in zona Brera a Milano - Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, disposto dal G. Da ogliopo.laprovinciacr.it