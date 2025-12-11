Uomo di 52 anni fa sesso con una 15enne la giudice lo assolve | Lei era consenziente

Un uomo di 57 anni è stato assolto dal tribunale di Venezia dall'accusa di violenza sessuale su una ragazza di 15 anni. La giudice ha motivato la decisione affermando che l'episodio si era svolto con il consenso della minore, portando a una pronuncia di assoluzione.

Il tribunale di Venezia ha assolto un uomo di 57 anni dall’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza che, all’epoca dei fatti contestati, aveva 15 anni. La giudice ha stabilito che la ragazza, oggi maggiorenne, era consenziente. Secondo quanto ricostruito in aula, la relazione tra i due era iniziata online nel novembre 2020, attraverso messaggi e qualche like alle foto sui social. L’uomo ha poi incontrato la ragazza diverse volte, anche a casa di lei quando i genitori non c’erano. Da lì, è partita una vera e propria relazione, durata ben nove mesi, dal novembre 2020 all’agosto 2021, dove i due si vedevano due volte a settimana e avevano rapporti sessual i. 🔗 Leggi su Open.online

