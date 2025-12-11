Uomini e Donne la madre di Sara tifa Jakub | pioggia di like social

La madre di Sara Gaudenzi si schiera pubblicamente a favore di Jakub, concorrente di Uomini e Donne, suscitando una pioggia di like sui social. Il trono di Sara si sposta dai gesti in studio alle piattaforme digitali, alimentando il gossip e l’interesse dei fan. Un nuovo capitolo nella vicenda che coinvolge i protagonisti del programma di Maria De Filippi.

Il trono di Sara Gaudenzi si sposta dai gesti in studio ai social. A muovere il gossip stavolta non è lei, ma la madre. La donna mette mi piace ai commenti che difendono Jakub Bakkour. Per molti fan è un segnale chiarissimo: in famiglia il preferito è lui. Il triangolo con Marco Veneselli resta aperto, ma il pubblico ora osserva altro. Ogni like viene letto come indizio sulla possibile scelta di Sara. Intanto tra studio e web cresce il dibattito sul corteggiatore più discusso.

