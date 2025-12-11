Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 11 dicembre 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Ecco le anticipazioni e le news di oggi, giovedì 11 dicembre 2025, di Uomini e Donne. La puntata in diretta streaming su Witty TV e Canale 5 vede protagonisti il Trono Over e il Trono Classico, con momenti emozionanti e colpi di scena. Scopri cosa è successo e cosa aspettarsi nelle prossime puntate.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 11 dicembre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata il confronto tra Gemma e Barbara per Mario. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal Trono di Cristiana. La tronista ha baciato Federico scatenando nuovamente la gelosia di Ernesto. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 11 dicembre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (11 dicembre 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

