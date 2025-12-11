Un’ora di gioco gratis per scoprire il nuovo YOUNGO nello store di Porte di Catania
Il nuovo YOUNGO apre le sue porte nel centro commerciale Porte di Catania con un’inedita riqualificazione di mille metri quadrati. In occasione dell’inaugurazione, sarà possibile giocare gratuitamente per un’ora, tra spazi rinnovati e un coinvolgente progetto di street art, che porta l’arte urbana al centro di uno dei luoghi più frequentati della città.
