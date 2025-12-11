Uno stupido errore noi ubriachi ma non fascisti | la lettera anonima dopo il raid nel Pd di Chiavari

Dopo il raid vandalico alla sede del Pd e dell'Udi di Chiavari, è stata recapitata una lettera anonima in cui si afferma che gli autori erano ubriachi, ma non fascisti. La missiva cerca di chiarire che i gesti, tra cui urla inneggianti al duce, non sarebbero riconducibili a una matrice ideologica, tentando di distanziare l'episodio da eventuali motivazioni politiche di estrema destra.

