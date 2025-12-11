Uno spazio pubblico sarà intitolato a Sergio Ramelli ucciso 50 anni fa da Avanguardia operaia

Il Comune di Ferrara ha deciso di intitolare a Sergio Ramelli uno spazio pubblico nella zona di via Orlando Furioso, sede di numerosi plessi scolastici. Questa iniziativa ricorda la figura di Ramelli, vittima di un tragico episodio avvenuto 50 anni fa, e intende preservare la memoria di quegli eventi nella comunità locale.

