Uno scambio vivace Ma il segretario Uil smentisce Landini sull' aggressione Fiom

Continuano le tensioni tra i sindacati Uil e Cgil, con un confronto acceso sulla vicenda avvenuta davanti ai cancelli dell'ex Ilva. Il segretario Uil ha negato le accuse di aggressione rivolte a Fiom e ha smentito le dichiarazioni di Landini, alimentando un dibattito che coinvolge diverse sigle sindacali e mette in discussione il clima di collaborazione tra le parti.

Continua lo scontro a distanza tra i sindacati Uil e Cgil dopo la denuncia di quanto accaduto davanti ai cancelli dell'ex Ilva la scorsa settimana durante le agitazioni sindacali. Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, è tornato sul tema ai microfoni di Un giorno da pecora, dichiarando che gli è stato riferito " che in un'assemblea della Fiom a un certo punto si sono avvicinati anche alcuni lavoratori con la felpa Uil " e che a quel punto " la reazione di chi era in assemblea, per quel che mi risulta, è stata di avere con loro uno scambio vivace, anche di insulti, ma senza pressioni di alcun genere ".

