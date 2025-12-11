Uno Bianca Bianco e nero Sette anni e mezzo di terrore negli scatti di Luciano Nadalini

Il 12 dicembre alle ore 17 inaugura la mostra , uno dei testimoni più lucidi e sensibili della cronaca degli anni della Uno Bianca, che con il suo obbiettivo ha documentato i fatti criminali, la cattura. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

“Uno Bianca. Bianco e nero”, mostra di Luciano Nadalini al MAMbo - 04 – fiaccolata strage Pilastro Uno dei testimoni più lucidi e sensibili della cronaca degli anni della Uno Bianca, Luciano Nadalini è il fotoreporter che ha segu ... Segnala sassuolo2000.it

La banda della Uno bianca raccontata in foto da Luciano Nadalini - Trentotto scatti per una mostra fotografica sulla banda della Uno bianca, che per sette anni e mezzo ha portato il terrore da Bologna alla Romagna fino a Pesaro: 23 morti, 114 feriti e 102 azioni crim ... Si legge su ansa.it