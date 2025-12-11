Università risorse in arrivo per i ricercatori | l’impegno della Regione siciliana

La Regione Siciliana ha annunciato nuove risorse destinate ai ricercatori universitari, con particolare attenzione ai contratti a tempo determinato. Questi fondi, provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, mirano a sostenere il futuro di centinaia di ricercatori coinvolti in progetti di eccellenza negli Atenei dell’isola.

Novità rilevanti riguardano il futuro di alcune centinaia di ricercatori a tempo determinato, assunti dagli Atenei siciliani nell'ambito di progetti di eccellenza finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel corso dell'incontro tenutosi questa mattina al Palazzo centrale.

