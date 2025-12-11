Università risorse in arrivo per i ricercatori | l’impegno della Regione siciliana
La Regione Siciliana ha annunciato nuove risorse destinate ai ricercatori universitari, con particolare attenzione ai contratti a tempo determinato. Questi fondi, provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, mirano a sostenere il futuro di centinaia di ricercatori coinvolti in progetti di eccellenza negli Atenei dell’isola.
Novità rilevanti riguardano il futuro di alcune centinaia di ricercatori a tempo determinato, assunti dagli Atenei siciliani nell'ambito di progetti di eccellenza finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel corso dell'incontro tenutosi questa mattina al Palazzo centrale.
"Senza risorse non si può rafforzare l'università, elevare la qualità della ricerca né accrescere la competitività del Paese". Dal Senato l'intervento del nostro Mario Turco sulle disposizioni in materia di accesso alla docenza universi