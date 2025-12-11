Università | Renzi ' semestre filtro non ha abolito numero chiuso è una bugia'

Renzi smentisce le affermazioni riguardanti il semestre filtro, chiarendo che questa misura non ha abolito il numero chiuso nelle università. In un'intervista, l'ex premier ribadisce la sua posizione, sottolineando le false credenze che circolano sul tema. La discussione si inserisce nel dibattito più ampio sulle riforme e le politiche educative italiane.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Non so se chi ha contestato la Bernini ad Atreju era un povero comunista. So però che chi ha inventato sta storia del semestre filtro raccontando di aver abolito il numero chiuso è un semplice bugiardo". Lo scrive Matteo Renzi sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it

