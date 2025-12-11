Università | Manzi Pd ' gravi insulti Bernini a studenti per coprire fallimento semestre filtro'

Durante un evento ad Atreju, la ministra Bernini ha rivolto gravi insulti a un gruppo di studenti contestatori. La vicenda ha sollevato polemiche e critiche, evidenziando tensioni tra istituzioni e giovani. La discussione si inserisce in un contesto più ampio di confronto sul rapporto tra politica e mondo universitario.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Le parole pronunciate oggi dalla ministra Bernini contro un gruppo di studenti che l'ha contestata ad Atreju sono inaccettabili. Davanti a ragazze e ragazzi che protestano legittimamente contro una riforma rivelatasi un colossale flop, la ministra ha pensato bene di rispondere non nel merito, ma insultandoli: ‘poveri comunisti', ‘inutili'. È un comportamento grave e sconcertante per chi ricopre un ruolo istituzionale e dovrebbe invece ascoltare, dialogare e assumersi le proprie responsabilità". Lo dichiara Irene Manzi, capogruppo Pd in commissione istruzione e cultura alla Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Università: Manzi (Pd), 'gravi insulti Bernini a studenti per coprire fallimento semestre filtro'

Chiara Manzi. . Passatelli più sani ma con tutto il gusto della tradizione? Li preparo insieme ad Arianna, per il progetto A Tavola coi Nonni, che ho realizzato insieme ad Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Scopri la ricetta all’interno del video. E non - facebook.com Vai su Facebook

"ARREDAMENTI GIOVANNI MANZI - S.R.L." - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Manzi (Pd), inaccettabili parole consigliera Fdi su femminicidi - "Le dichiarazioni pronunciate ieri in Consiglio comunale ad Ancona da una consigliera di FdI sono inaccettabili e suscitano profondo sdegno". Lo riporta ansa.it

PD: cancellare l’educazione alla sessualità nella scuola secondaria di primo grado è un atto gravissimo - “L’approvazione, oggi in commissione istruzione alla Camera da parte della maggioranza, di un emendamento che non solo alla scuola primaria ma anche alla secondaria di primo grado vieta ‘le attività ... Segnala partitodemocratico.it