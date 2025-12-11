Università | il professor Gianluca Fiori nominato Fellow dell’Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE
Il professor Gianluca Fiori dell'Università di Pisa è stato nominato Fellow dell'IEEE, la più prestigiosa organizzazione globale nel campo dell'ingegneria elettrica, elettronica e delle tecnologie dell'informazione. Questa prestigiosa designazione riconosce il suo contributo significativo nel settore, confermando il suo ruolo di spicco nel panorama internazionale dell'ingegneria.
Gianluca Fiori, docente di ingegneria elettronica all'Università di Pisa, è stato nominato 'Fellow' dell'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), la più importante organizzazione al mondo nell'ambito dell'ingegneria elettrica ed elettronica e delle tecnologie dell'informazione.
Il docente Gianluca Fiori dell'università di Pisa vince il prestigioso finanziamento europeo "Erc Synergy Grant" per il progetto "Skin2dtronics", focalizzato
L'obiettivo del progetto è sviluppare una tecnologia all'avanguardia che permetta la costruzione di microcircuiti elettronici su materiali deformabili e ultra flessibili Pisa, 5 novembre 2024