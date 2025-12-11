Università | il professor Gianluca Fiori nominato Fellow dell’Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE

Pisatoday.it | 11 dic 2025

Il professor Gianluca Fiori dell'Università di Pisa è stato nominato Fellow dell'IEEE, la più prestigiosa organizzazione globale nel campo dell'ingegneria elettrica, elettronica e delle tecnologie dell'informazione. Questa prestigiosa designazione riconosce il suo contributo significativo nel settore, confermando il suo ruolo di spicco nel panorama internazionale dell'ingegneria.

