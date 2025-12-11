Union Berlin-RB Lipsia venerdì 12 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici A Berlino entrambe le squadre a segno

Venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 20:30 si disputa a Berlino il match tra Union Berlin e RB Lipsia, valido per il quattordicesimo turno di Bundesliga. La sfida mette di fronte due squadre in cerca di punti importanti: l’Union Berlin, guidato da Baumgart, e il RB Lipsia, attualmente secondo in classifica. Ecco formazioni, quote e pronostici.

Anticipo del quattordicesimo turno di Bundesliga che vede il RB Lipsia secondo in classifica ospite dell'Union Berlin di Baumgart. Eisernen tornati ai margini della zona retrocessione dopo 2 KO consecutivi e l'uscita dalla DFB Pokal, fermati da due dirette concorrenti alla salvezza. Anche a Wolfsburg contro una squadra in grande crisi la squadra è stata impalpabile cedendo di schianto e subendo 3 gol.

