Union Berlin-RB Lipsia venerdì 12 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 20:30 si disputa l’anticipo del quattordicesimo turno di Bundesliga tra Union Berlin e RB Lipsia. La sfida mette di fronte due team in cerca di punti preziosi per la classifica, con il Lipsia secondo in graduatoria e l’Union Berlin desideroso di consolidare la propria posizione. Ecco formazioni, quote e pronostici dell’incontro.

Anticipo del quattordicesimo turno di Bundesliga che vede il RB Lipsia secondo in classifica ospite dell’Union Berlin di Baumgart. Eisernen tornati ai margini della zona retrocessione dopo 2 KO consecutivi e l’uscita dalla DFB Pokal, fermati da due dirette concorrenti alla salvezza. Anche a Wolfsburg contro una squadra in grande crisi la squadra è stata impalpabile cedendo di schianto e subendo 3 gol . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Union Berlin-RB Lipsia (venerdì 12 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

3 sconfitte su 3 in questa stagione più le 2 nella stagione 2023/24: il Napoli non vince fuori casa in Champions League dal 24 ottobre 2023 (0-1 vs Union Berlino). Contro il Copenhagen servirà obbligatoriamente invertire la rotta per potersi qualificare ai playof - facebook.com Vai su Facebook

Pronostico Union Berlino vs RB Lipsia – 12 Dicembre 2025 - Venerdì 12 Dicembre 2025 alle 20:30, lo Stadion An der Alten Försterei accende i riflettori su un match di grande interesse per la Bundesliga. Segnala news-sports.it

Il Lipsia batte il Werder e sale al 2° posto! Union di misura - 0 in casa e riscatta lo stop subito dall’Hoffenheim portandosi al secondo posto con 25 pun ... Da msn.com