Un' esplosione scuote la città | preso di mira un altro bancomat nel Brindisino

ORIA - Il boato ha fatto svegliare un intero paese, nel cuore della notte. Intorno alle ore 4 di oggi (giovedì 11 dicembre) è stato preso di mira il bancomat della banca "Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Erchie", situata in piazza Lama, nel centro di Oria. Si conoscono ancora. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Una potente esplosione scuote una delle più grandi raffinerie degli Stati Uniti: il video - L'impianto, tra i più grandi della costa occidentale degli Stati Uniti, è stato scosso da una forte esplosione che ha illuminato il cielo con una gigantesca palla di fuoco arancione.
-2 giorni all'apertura! L'attesa sta finendo: tra 48 ore si apre un viaggio straordinario nella creatività di Miró. Un'esplosione di forme e colori ti aspetta nel cuore di Napoli. Se ami l'arte che emoziona e scuote, questa è la tua mostra.
Contro #Kyiv in corso un attacco combinato: droni + droni jet + missili #Russia Sentiamo i droni sorvolarci a bassa quota, precipitare al suolo e la contraerea rispondere. Vediamo il bagliore e sentiamo le esplosioni. L'onda d'urto scuote gli edifici del centro.