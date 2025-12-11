Un' esplosione scuote la città | preso di mira un altro bancomat nel Brindisino

Brindisireport.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima mattinata di giovedì 11 dicembre, un’esplosione ha colpito il bancomat della banca

ORIA - Il boato ha fatto svegliare un intero paese, nel cuore della notte. Intorno alle ore 4 di oggi (giovedì 11 dicembre) è stato preso di mira il bancomat della banca "Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Erchie", situata in piazza Lama, nel centro di Oria. Si conoscono ancora. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

