Unesco Grillo Turismo Verde-Cia | Vince semplicità in cucina anche grazie ad agriturismi

11 dic 2025

La recente dichiarazione della cucina italiana come Patrimonio immateriale dell’Umanità da parte dell’Unesco rafforza il riconoscimento internazionale della sua ricchezza culturale e gastronomica. In questo contesto, gli agriturismi italiani emergono come elementi chiave per promuovere la semplicità e l’autenticità delle tradizioni culinarie, contribuendo a valorizzare il patrimonio gastronomico del Paese.

(Adnkronos) – "Ieri, a New Delhi in India, la commissione internazionale Unesco ha dichiarato la cucina italiana Patrimonio immateriale dell’Umanità. L’Unesco riconosce in questo modo la rappresentatività della cucina italiana come veicolo di cultura: si tratta di un insieme di saperi non solo culinari, ma anche conviviali e sociali che sono trasmessi di generazione in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

