Unesco Grillo Turismo Verde-Cia | Vince semplicità in cucina anche grazie ad agriturismi
La recente dichiarazione della cucina italiana come Patrimonio immateriale dell’Umanità da parte dell’Unesco rafforza il riconoscimento internazionale della sua ricchezza culturale e gastronomica. In questo contesto, gli agriturismi italiani emergono come elementi chiave per promuovere la semplicità e l’autenticità delle tradizioni culinarie, contribuendo a valorizzare il patrimonio gastronomico del Paese.
(Adnkronos) – "Ieri, a New Delhi in India, la commissione internazionale Unesco ha dichiarato la cucina italiana Patrimonio immateriale dell’Umanità. L’Unesco riconosce in questo modo la rappresentatività della cucina italiana come veicolo di cultura: si tratta di un insieme di saperi non solo culinari, ma anche conviviali e sociali che sono trasmessi di generazione in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
La cucina italiana è ufficialmente la prima a essere proclamata Patrimonio UNESCO Se anche tu ti senti un po’ Marchese del Grillo allora questo è il panino che fa per te “Io sono Io… e voi non siete un KATSU SANDO.” È il panino che di orientale ha - facebook.com Vai su Facebook
Unesco, Grillo (Turismo Verde-Cia): "Vince semplicità in cucina, anche grazie ad agriturismi" - Il presidente dell'associazione: 'Brand agriturismo fiore all’occhiello del turismo italiano e invidiato da tutto il mondo' ... Si legge su adnkronos.com
Grillo (Turismo Verde): "Agrichef sempre più ricercati, formazione con Its è opportunità" - Valorizzare i prodotti della terra, raccontando i territori del nostro Paese attraverso i piatti. Segnala iltempo.it