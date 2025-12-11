Unesco Bottura | la cucina italiana racconta la nostra identità È un insieme di gesti e parole

Il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio UNESCO sottolinea il suo ruolo nel raccontare l’identità culturale del paese. Chef Bottura evidenzia come essa sia fatta di gesti e parole, capace di creare legami e comunità, restituendo dignità attraverso la bellezza e la tradizione. Un patrimonio che va oltre il cibo, diventando simbolo di un patrimonio condiviso.

Modena, 11 dicembre 2025 – “Creare legami, costruire comunità, restituire dignità attraverso la bellezza”. Per Massimo Bottura la cucina italiana è questo: un “linguaggio culturale” e una “responsabilità etica”. Lo chef modenese, tre stelle Michelin con l’Osteria Francescana e ambasciatore del gusto italiano nel mondo, ha creduto fin dal primo momento nella candidatura Unesco. Non ha mai smesso di battersi per questo obiettivo, portando il messaggio della cucina italiana come “gesto d’amore” sui palcoscenici internazionali e raccontandone l’anima più autentica. Ieri il traguardo tanto atteso: a New Delhi il Comitato intergovernativo ha iscritto la cucina italiana nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Unesco, Bottura: la cucina italiana racconta la nostra identità. “È un insieme di gesti e parole”

Unesco, Bottura: la cucina italiana racconta la nostra identità. “È un insieme di gesti e parole” - “Dietro ogni piatto c’è un territorio, l’Italia è un giardino di biodiversità e un laboratorio di uman ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

La Cucina Italiana è patrimonio dell’umanità Unesco: il riconoscimento anche grazie ad Artusi. Bottura: “Ogni piatto racconta una storia” - A deliberarlo, all'unanimità, è stato il Comitato intergovernativo dell'Unesco, che si è riunito a New Delhi, in India. Da msn.com

La cucina italiana è Patrimonio UNESCO. Francesco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, e Massimo Bottura, chef tre stelle Michelin, ospiti questa sera #10dicembre a #CinqueMinuti e #PortaAPorta. Vai su X

'La cucina italiana non è una semplice somma di piatti, è un atto d'amore”. Massimo Bottura racconta il valore del riconoscimento della Cucina Italiana come Patrimonio Unesco: ecco le parole del grande chef, che abbiamo raggiunto dopo lo storico traguardo - facebook.com Vai su Facebook