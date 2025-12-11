Unesco Bottura | la cucina italiana racconta la nostra identità È un insieme di gesti e parole

Ilrestodelcarlino.it | 11 dic 2025

Il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio UNESCO sottolinea il suo ruolo nel raccontare l’identità culturale del paese. Chef Bottura evidenzia come essa sia fatta di gesti e parole, capace di creare legami e comunità, restituendo dignità attraverso la bellezza e la tradizione. Un patrimonio che va oltre il cibo, diventando simbolo di un patrimonio condiviso.

Modena, 11 dicembre 2025 –  “Creare legami, costruire comunità, restituire dignità attraverso la bellezza”. Per Massimo Bottura la cucina italiana è questo: un “linguaggio culturale” e una “responsabilità etica”. Lo chef modenese, tre stelle Michelin con l’Osteria Francescana e ambasciatore del gusto italiano nel mondo, ha creduto fin dal primo momento nella candidatura Unesco. Non ha mai smesso di battersi per questo obiettivo, portando il messaggio della cucina italiana come “gesto d’amore” sui palcoscenici internazionali e raccontandone l’anima più autentica. Ieri il traguardo tanto atteso: a New Delhi il Comitato intergovernativo ha iscritto la cucina italiana nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

