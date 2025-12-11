Undici aziende friulane premiate per etica sostenibilità e valore sociale

Undici aziende friulane hanno ricevuto riconoscimenti per etica, sostenibilità e valore sociale durante la Cena di Natale di Confindustria Udine al Castello di Susans. La serata ha visto anche l’assegnazione del premio “Safety by Technology”, evidenziando l’attenzione delle imprese locali verso l’innovazione e il futuro dei giovani.

L'innovazione e il futuro dei giovani hanno aperto la Cena di Natale di Confindustria Udine al Castello di Susans, dove il concorso "Safety by Technology" ha conquistato la platea dei più di 300 imprenditori presenti. Il progetto, promosso dalla Commissione Sicurezza sul lavoro e sostenuto anche.

Confapi Industria Ancona Awards 2025: Alla Casa della Scherma di Jesi premiate undici aziende, eccellenze del territorio

Friuli Intagli Industries eletta eccellenza da Deloitte - Friuli Intagli Industries è tra le aziende italiane premiate con il Best Managed Companies Award 2025, il riconoscimento per le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy assegnato oggi presso la