Un’applicazione per ’chattare’ con Pascoli
Sabato alle 15, presso il Centro di documentazione del patrimonio pascoliano a San Mauro Pascoli, si terrà la presentazione del progetto
Sabato alle 15 presso il Centro di documentazione del patrimonio pascoliano a San Mauro Pascoli, si terrà la presentazione del progetto " Pascoli A.I. - L’ Intelligenza artificiale a supporto della didattica museale ". Il progetto, che rientra tra le iniziative promosse nell’ambito del 170esimo anniversario della nascita di Giovanni Pascoli, consiste nella realizzazione di un’applicazione che sfrutta l’intelligenza artificiale a supporto della didattica museale. Un’esperienza che contribuisce alla costruzione di un museo accessibile e inclusivo, capace di unire memoria, conoscenza e tecnologia in una nuova forma di narrazione del patrimonio culturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
