Un’altra lista degli stupri in un liceo a Roma | si ripete l’episodio di violenza simbolica contro le studentesse

Un episodio di violenza simbolica si ripete in un liceo di Roma, con la comparsa di una “lista degli stupri” nel bagno degli studenti. La scritta, che riportava i nomi di due studentesse, è stata successivamente cancellata. Questo nuovo episodio solleva ancora una volta il problema della sicurezza e del rispetto all’interno degli ambienti scolastici.

Una "lista stupri" è apparsa nel bagno degli studenti al terzo piano di un liceo di Roma. La scritta riporta i nomi di due ragazze, successivamente cancellati a pennarello dagli stessi autori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Al liceo Carducci di Roma spunta 'lista degli stupri' con i nomi di due ragazze - Al liceo Carducci in via Asmara, nel quartiere Africano, nel bagno degli studenti al terzo piano è apparsa una 'lista stupri' simile a quella del liceo Giulio Cesare delle scorse settimane. Lo riporta ansa.it

Lista degli stupri in un liceo a Roma, Bruzzone: “Una minaccia gravissima, non una semplice bravata. Servono adulti in grado di riconoscere la gravità di quello che è ... - La scritta "Lista stupri" con i nomi di otto studentesse e uno studente è apparsa sui muri del bagno maschile di un liceo a Roma. Come scrive orizzontescuola.it