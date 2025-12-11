una vittoria di rigore il renate vola al fotofinish

Il Renate ottiene una vittoria decisiva grazie a un rigore trasformato con freddezza da De Leo, nel momento cruciale della partita contro il Ravenna. Una sfida intensa, caratterizzata da un secondo rigore “a oltranza” per i giallorossi, culmina con un risultato che permette ai biancorossi di volare al fotofinish, consolidando la loro posizione in classifica.

RENATE di Roberto Sanvito Bartoccioni para il 13esimo rigore, il secondo “a oltranza“ del Ravenna; De Leo, sotto la curva dei tifosi giallorossi, non si emoziona e non sbaglia. Il Renate dal dischetto fa sette su sette e accede per la prima volta alla semifinale di Coppa Italia di Serie C. Ci sarà anche il nome del club brianzolo dentro le quattro palline che gireranno nell’urna del sorteggio che sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport domani alle 12.30. Si andrà sicuramente al sud perché le altre tre qualificate sono Latina, Potenza e Ternana. Impresa nerazzurra che elimina la capolista del girone B Ravenna, una vittoria tutto sommato meritata che con un pizzico di attenzione in più sarebbe potuta arrivare anche dentro i 90 minuti visto che il pareggio (1-1) dei padroni di casa arriva proprio nel finale a opera di Viola che scaraventa in fondo al sacco da dentro l’area piccola il pallone servitogli dopo una combinazione Calandrini-Da Pozzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net