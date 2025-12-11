Una tariffa media di 44 euro per un volo di andata e ritorno | Forlì è tra gli aeroporti più convenienti d' Italia

L'aeroporto di Forlì, con una tariffa media di 44 euro per un volo di andata e ritorno, si distingue come uno degli scali più economici d’Italia nel 2025. Questa posizione si conferma anche quest'anno, offrendo ai viaggiatori un'opzione conveniente per le loro destinazioni, escludendo eventuali servizi aggiuntivi.

Con una tariffa media di 44 euro per un volo di andata e ritorno – esclusi i servizi extra – l'aeroporto "Ridolfi" di Forlì si conferma, anche nel 2025, tra gli scali più convenienti d'Italia. A metterlo nero su bianco è il Corriere della Sera attraverso l'analisi firmata dal giornalista Leonard.

Bolzano è lo scalo più caro d'Italia - Con quasi 195 euro di tariffa media per un volo di andata e ritorno, extra esclusi, l'aeroporto altoatesino è il più costoso del Paese secondo l'analisi del Corriere. Scrive salto.bz